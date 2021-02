Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Bremen - Motorradfahrer stürzt auf B516

Ense (ots)

Ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Hamm befuhr am Donnerstag (25. Februar), gegen 12.40 Uhr, die B516 aus Richtung Ense-Bremen kommend in Richtung Werl. Nach ersten Erkenntnissen kam er aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab, rutschte mit seinem Gefährt unter der Leitplanke her und blieb in einem tiefer gelegenen Böschungsbereich mit seinem Motorrad liegen. Der 63-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. (reh)

