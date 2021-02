Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Hinweis auf Verkehrsstörungen am Samstag im Stadtgebiet

Soest (ots)

Am Samstag, den 27. Februar 2021 kann es aufgrund eines Autokorsos im Rahmen einer Versammlung zu Verkehrsstörungen im Innenstadtbereich von Soest kommen. Ab 11:00 Uhr setzt sich der Demonstrationsaufzug in Form eines Autokorsos über folgende Strecke in Bewegung:

Georg-Plange-Platz, Ostenhellweg, B229, Wisbyring, Kölner Ring, Brüggering, Londoning, Hammer Weg, Brüdertor, Nötten-Brüder-Wallstraße, Dominikanerstraße, Hansastraße, Wildemannsgasse, Nöttenstraße, Aldegreverwall, Brüder-Walburger-Wallstraße, Walburger-Osthofen-Wallstraße, Nellmannwall, Thomätor, Ostenhellweg, B229, Wisbyring, Westenhellweg, Jakobistraße, Potsdamer Platz, Ulricherstraße, Ulrichertor, Dasselwall, Freiligrathwall, Aldegreverwall, Brüder-Walbuger-Wallstraße, Walburger-Osthofen-Wallstraße, Nellmannwall, Georg-Plange-Platz.

Die Versammlung endet gegen 12:30 Uhr auf dem Georg-Plange-Platz. Die Teilnehmer treten einzeln den Heimweg an. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell