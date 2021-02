Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht "Am Schwibbogen" - Polizei sucht gelbes Fahrzeug

Lippstadt (ots)

Gelber Lackaufrieb ist alles, was von einem Unfallflüchtigen nach einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Schwibbogen" am Mittwoch (24. Februar) um 13.55 Uhr noch übrig geblieben ist. Der Flüchtige hatte, nachdem ein schwarzer Renault Clio am Dienstag, gegen 11 Uhr, auf einer dortigen Parkfläche abgestellte wurde, diesen augenscheinlich touchiert und sich dann vom Unfallort entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 800 Euro und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder einem frisch beschädigten, gelben Fahrzeug machen können. Sie haben die Möglichkeit unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell