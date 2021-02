Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Dinker - Radfahrer leicht verletzt ins Krankenhaus

Welver (ots)

Mit dem Rettungswagen wurde am Mittwoch (24. Februar) ein 39-jähriger Radfahrer aus Hamm leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Er befuhr zuvor gegen 17.45 Uhr die Straße "Dinker Berg", als ihn ein 51-jähriger Autofahrer aus Hamm beim Abbiegen vom Dinker Berg in eine Hofeinfahrt übersah und mit ihm kollidierte. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell