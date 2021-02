Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - 0,3 Promille ist schon zu viel

Lippetal (ots)

0,3 Promille können für einen Autofahrer schon zu viel sein. Dies erfuhr am Mittwochabend (24. Februar), gegen 20.15 Uhr, ein 73-jähriger Mann aus Soest. Er befuhr zuvor die Dolberger Straße in Richtung Lippborg, als er einen 86-jährigen Lippetaler, der mit seinem motorisierten Krankenfahrstuhl in der gleichen Richtung unterwegs war, überholen wollte. Hierbei bemerkte er nach ersten Erkenntnissen nicht, dass der 86-Jährige abbiegen wollte und hierfür auch schon seinen Blinker betätigt hatte. In Höhe der Straßeneinmündung "Oskerheide" kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 86-Jährige musste anschließend schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Für den 71-Jährigen ging die Fahrt weiter in ein Krankenhaus. Nachdem er einem Atemalkoholtest von 0,3 Promille durchgeführt hatte, wurde eine Blutprobe angeordnet. Die Polizeibeamten stellten zudem seinen Führerschein sicher. Die beiden Fahrzeuge erlitten durch den Unfall einen Totalschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. (reh)

