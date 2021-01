Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 64-Jähriger mit Leichtkraftrad gestürzt

53919 Weilerswist-Bodenheim (ots)

Montagnachmittag (15.30 Uhr) befuhr ein 64-jähriger Weilerswister mit seinem Zweirad die Landstraße 11 in Richtung Bodenheim. In einer leichten Linkskurve bemerkte er den Gegenverkehr. Er wollte selbst so weit wie möglich rechts auf seinem Fahrstreifen fahren. Dabei geriet er mit dem Hinterrad seines Fahrzeugs auf den Grünstreifen. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte in ein angrenzendes Feld. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell