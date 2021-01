Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Junge Männer beschädigen mehrere Autos

Polizei sucht Zeugen (03.01.2021)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Mehrere geparkte Autos waren das Ziel von zwei jungen Männer, die am Sonntagabend gegen 22 Uhr vandalierend in der Schwarzwaldstraße unterwegs waren. Die beiden 18-Jährigen schlugen an einem Kia Rio die Front- und Heckscheibe ein und beschädigten auch die vordere Scheibe eines VW Sharan. Beide Männer stehen auch in Verdacht, kurz davor in der Bürkstraße an vier geparkten Autos die Außenspiegel abgetreten zu haben. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Wer die jungen Männer beobachtet hat und Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

