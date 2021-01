Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall fordert 7.000 Euro Schaden (03.01.2021)

RottweilRottweil (ots)

Rund 7.000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am Sonntagvormittag, gegen 11.10 Uhr, an der Kreuzung Königstraße, Eisenbahnstraße und Dammstraße passiert ist. Eine 36-jährige Ford-Fahrerin war auf der Königstraße stadtauswärts unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links auf die Eisenbahnstraße abbiege. Hierbei achtete die Frau nicht auf einen entgegenkommenden Audi A3, dessen 53-jährige Fahrerin auf der Königstraße stadteinwärts fuhr. Bei einer folgenden Kollision der beiden Autos wurden keine Personen verletzt.

