Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Seniorin verstirbt nach Wohnungsbrand (01.01.2021)

VillingenVillingen (ots)

Am Freitagabend hatte in der Peterzellerstraße eine brennende Kerze an einem Weihnachtsbaum einen Wohnungsbrand verursacht (wir berichteten). Eine 83-jährige Bewohnerin, die hierbei schwere Verletzungen erlitt, ist jetzt in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell