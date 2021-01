Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Hoppetenzell, Landkreis Konstanz) Geparktes Auto angefahren und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise (03.01.2021)

Stockach-Hoppetenzell, Landkreis KonstanzStockach-Hoppetenzell, Landkreis Konstanz (ots)

Am Sonntag, im Zeitraum zwischen 11.00 Uhr und 18.00 Uhr, ist ein Unbekannter auf einem Schotterparkplatz am Eichhaldenweg gegen einen dort abgestellten Audi A6 gefahren. Ohne sich um den dabei verursachten Schaden an dem Audi in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Möglicherweise handelte es sich bei dem Unfallverursacher um den Fahrer eines weißen Transporters, der im Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Schotterplatz parkte. Die Polizei Stockach (07771 9391-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

