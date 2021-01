Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Werkstatt eingebrochen

53949 Dahlem-Kronenburg (ots)

Nachdem Unbekannte in der Nacht zu Montag das Eingangstor zu einer Werkstatt an der Seeuferstraße aufgehebelt hatten, entwendeten sie mehrere Arbeitsmaschinen und Werkzeuge. Bei Arbeitsbeginn war der Einbruch einem Angestellten am Montagmorgen (09.45 Uhr) aufgefallen. Er verständigte die Polizei.

