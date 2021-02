Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Warstein - Die Teamarbeit war das Schönste

Bild-Infos

Download

Lippstadt (ots)

In den wohlverdienten Ruhestand wurde heute der 61-jährige Polizeihauptkommissar Wilfried Kühle vom Abteilungsleiter der Polizei, Polizeidirektor Thomas Link und der Direktionsleiterin Verkehr, Polizeioberrätin Marion Rumprecht auf der Lippstädter Wache verabschiedet. Kühle fing seine Polizeilaufbahn 1979 in Schloß Holte- Stukenbrock an und kam 1994 über Stationen in Düsseldorf und der Autobahnpolizei in Arnsberg in den Kreis Soest. Hier arbeitete er als Streifenbeamter im Wachdienst in Soest, Lippstadt und Warstein, bevor er 2013 in den Verkehrsdienst nach Lippstadt wechselte. Dort versah er bis zu seiner Pensionierung seinen Dienst. Die schönsten Erinnerungen hat der junggebliebene Hauptkommissar vor allen Dingen an die Teamarbeit mit seinen Kollegen. Kühle ist leidenschaftlicher Karnevalist, Gärtner und Koch. Langweilig wird es dem erst gerade im Januar frisch gebackenen Großvater zweifellos nicht. Er hat sich vorgenommen seine Zeit mit seiner Familie zu genießen. (reh)

Urheberrecht: Das zum Download angebotene Foto darf nur mit Fotonachweis (Foto: Polizei) und gemeinsam mit der Pressemitteilung verwendet werden, in deren Zusammenhang es veröffentlicht wurde. Eine gesonderte Verwendung des Fotos ist nicht gestattet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell