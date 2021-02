Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Mitarbeiter der Polizei positiv auf das Coronavirus getestet

Lippstadt (ots)

Fünf Mitarbeiter der Wache in Lippstadt wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Sie befinden sich aktuell in Quarantäne. In dieser Woche wird das Gesundheitsamt bei 125 Mitarbeitern eine Testung durchführen. Es handelt sich hierbei um eine reine Vorsichtsmaßnahme um die kritische Infrastruktur nicht zu gefährden. Die Bürgerinnen und Bürger können uns nach wie vor aufsuchen. Es besteht keine erhöhte Ansteckungsgefahr.

Die Handlungsfähigkeit der Polizei in Lippstadt ist durch diese Maßnahmen nicht gefährdet. Andere Dienstgruppen und der Bezirks- und Schwerpunktdienst gleichen die Fehlstellen aus.

Für Besucher der Wache ändert sich im Gegensatz zur letzten Woche nichts. Es gelten nach wie vor alle Hygiene- und Abstandsregeln, die unsere Mitarbeiter täglich auch befolgen (Mindestabstand, Maskentragepflicht, Handhygiene). (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell