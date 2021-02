Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Geseke - Verletzter gefunden

Erwitte (ots)

Mithilfe eines Mantrailers, einer Drohne und etlichen Beamten, suchte die Polizei am Dienstag (23. Februar) nach einem vermissten 60-jährigen Lkw-Fahrer. Mitarbeiter einer Firma im Gewerbegebiet am Overhagener Weg in Erwitte fanden morgens den Lkw des Mannes mit offenem Führerhaus auf. Von dem Fahrer fehlte jede Spur. Als er auch zum Verladetermin nicht erschien und eigene Nachforschungen erfolglos verliefen, wurde die Polizei verständig. Diese konnte den Mann, noch vor Anforderung eines Polizeihubschraubers, nach einem Zeugenhinweis verletzt zwischen Geseke und Salzkotten auffinden. Grund für seinen Irrweg waren nach ersten Erkenntnissen gesundheitliche Probleme. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

