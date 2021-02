Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Brand nach Schweißarbeiten

Lippstadt (ots)

Am Dienstag (23. Februar) um 12.15 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Brand in der Blumenstraße in Lippstadt. Nach ersten Erkenntnissen kam es bei Dachdeckerarbeiten an einer Schieferfassade zu dem Brandgeschehen. Bei dem Versuch das Feuer zu löschen verletzte sich ein Dachdecker leicht. Er konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen auf. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell