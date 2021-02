Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Alleinunfall mit Motorradfahrer

Rüthen (ots)

Ein 75-jähriger Motorradfahrer befuhr am Montag (22. Februar), gegen 13.10 Uhr, die Hachtorstraße in Richtung Kreisverkehr, als er ohne Fremdeinwirkung mit dem Bordstein kollidierte und mit seinem Kleinkraftrad zu Fall kam. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Motorradfahrer keinen Führerschein für sein Gefährt hatte. Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Es entstand nur geringer Sachschaden. (reh)

