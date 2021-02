Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Unfallflucht auf der Maybachstraße

Anröchte (ots)

Am Dienstag (23. Februar), gegen 10.15 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Fiat-Fahrer mit seinem Wagen die Maybachstraße in Richtung Völlinghauser Straße. In einer Linkskurve kam ihm ein schwarzer Wagen, vermutlich VW Touran, entgegen und touchierte seinen Wagen. Anstatt anzuhalten und sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Fahrer beziehungsweise die Fahrerin die Fahrt über die Maybachstraße in Richtung Boschstraße fort. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu einem schwarzen Wagen mit frischen Unfallspuren machen können, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

