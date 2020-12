Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Scheibe an PKW eingeschlagen

Übach-Palenberg-PalenbergÜbach-Palenberg-Palenberg (ots)

Am 5. Dezember (Samstag), gegen 15 Uhr, erhielt die Polizei darüber Kenntnis, dass an einem PKW Peugeot, welcher auf dem Parkplatz an der Bahnhofsstraße abgestellt war, die Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Ob die unbekannten Täter dadurch ins Fahrzeuginnere gelangten und etwas entwendeten, stand zum Anzeigenzeitpunkt nicht fest.

