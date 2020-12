Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand in einem Keller

Übach-PalenbergÜbach-Palenberg (ots)

Am Samstag, 5. Dezember, gegen 18.25 Uhr, wurde in Übach-Palenberg auf der Ruhrstraße ein Kellerbrand in einem Wohnhaus entdeckt. Hierbei wurde ein 55-jähriger Mann durch Rauchgase schwer verletzt, sodass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert und dort stationär aufgenommen wurde. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell