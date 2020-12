Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsstörungen bei Polizeieinsatz

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Aufgrund eines Polizeieinsatzes am Freitagmorgen, 4. Dezember, an der Bochumer Straße in Ückendorf kam es für etwa 30 Minuten zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Grund für den Einsatz war eine Wohnungsdurchsuchung in einem laufenden Ermittlungsverfahren. Hierbei wurde die Gelsenkirchener Polizei von Kräften der Einsatzhundertschaft, einem SEK und Diensthunden unterstützt. Der Einsatz begann gegen 6 Uhr. Neben dem Straßenverkehr war auch der Schienenverkehr betroffen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell