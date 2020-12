POL-GE: Einbruch in Schnellrestaurant - Zeugen gesucht

Polizei Gelsenkirchen

Unbekannte Täter sind am Donnerstag, 3. Dezember 2020, in ein Schnellrestaurant in Erle eingestiegen und haben dort Bargeld entwendet. Zu den Geschäftsräumen des Lokals an der Willy-Brandt-Allee verschafften sich die Einbrecher gegen 6.30 Uhr Zutritt. Unerkannt und mit Beute flüchteten die Täter. Wer hat Verdächtiges beobachtet und kann Angaben zu den Gesuchten machen? Zeugenhinweise bitte an die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209/365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder unter -8240 (Kriminalwache).

