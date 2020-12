Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Aufmerksamer Zeuge meldet gesprengten Zigarettenautomaten - Festnahme in Horst

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Ein lauter Knall hat einen 21-jährigen Gelsenkirchener am Freitag, 4. Dezember 2020, in seiner Wohnung auf der Devensstraße geweckt. Als der Zeuge um 2.33 Uhr aus dem Fenster schaute, stellte er fest, dass der Zigarettenautomat auf der gegenüberliegenden Straßenseite zerstört war. Um den Automaten standen drei Jugendliche, die dann gemeinsam in Richtung Sandstraße flüchteten. Der Gelsenkirchener informierte die Polizei. Im Rahmen der Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Polizeibeamte nahmen den 15-jährigen Essener mit zur Wache und übergaben ihn dort an seinen Vater. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

