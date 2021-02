Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Nicht gesehen

Anröchte (ots)

Am Montag (22. Februar), gegen 15.40 Uhr, wollte eine 53-jährige Warsteinerin mit ihrem Wagen von einem Firmengelände in der Straße "Südring" einfahren. Hierbei übersah sie den Wagen eines 31-jährigen Anröchters, der von der Belecker Straße in den Südring einbog. Durch den folgenden Zusammenstoß wird der Wagen des 31-Jährigen herumgeschleudert, prallt gegen einen Bordstein und wird auf die Seite geworfen. Der Fahrer verletzte sich hierbei leicht. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 5.000 Euro geschätzt. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell