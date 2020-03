Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Frau in Wohnung tot aufgefunden - Tatverdächtiger in Haft

Recklinghausen (ots)

Am Montag (16.03.) gegen 18.00 h wurde in Gladbeck eine 73-Jährige in ihrer Wohnung tot aufgefunden (siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/4550017).

Ein Zeuge, der sich im Haus aufgehalten hat, war durch Geräusche aus der Tatwohnung aufmerksam geworden und hat an und in der Wohnung das 73-jährige Opfer, sowie den 81-jährigen Tatverdächtigen angetroffen. Der Zeuge verständigte gegen 18.15 h die Polizei. Der tatverdächtige Mann, konnte bis zum Eintreffen des ersten Streifenwagens festgehalten und im Anschluss festgenommen werden. Da der 81-Jährige selbst Verletzungen hatte, wurde er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und dort bewacht. Die 73-Jährige Frau war verstorben. Derzeit ist von einem Beziehungsstreit auszugehen. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und zum Motiv dauern an. Die Staatsanwaltschaft Essen beantragte den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls wegen Totschlags, der antragsgemäß erlassen und noch im Krankenhaus verkündet wurde.

Für die Staatsanwaltschaft Essen StA'in Schwers-Nassif

