Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Steine-Werfer

Neuss (ots)

Als am Mittwochabend (10.04.), gegen 18:20 Uhr, ein 60-jähriger Mann aus Düsseldorf, die Parkgarage Rheinpark-Center an der Breslauer Straße verließ, bewarfen Unbekannte seine BMW Geländelimousine mit etwa faustgroßen Kieselsteinen. Die Wurfgeschosse kamen nach Angaben des Geschädigten und einer Zeugin aus einem höher gelegenen Stockwerk oder vom Dach eines angrenzenden Gebäudes. Am Wagen des Düsseldorfers entstand Blechschaden, Verletzte gab es glücklicher Weise keine. Weitere mögliche Geschädigte oder Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden um einen Anruf bei der Polizei in Neuss (02131 300-0) gebeten.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell