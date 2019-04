Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Gaststätte und Sporthalle - Zeugen gesucht

Dormagen (ots)

In der Nacht von Dienstag (09.04.), 22 Uhr, auf Mittwoch (10.04.), 6 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte am Sportcenter, an der Straße "Höhenberg". Nach ersten Erkenntnissen der Polizei drangen sie durch die aufgehebelte Eingangstür in das im Souterrain gelegene Lokal ein. Im Schankraum durchsuchten die Unbekannten Teile des Mobiliars nach Beute. Diese bestand letztlich offenbar aus etwas Kleingeld und einigen Spirituosen.

Im gleichen Tatzeitraum brachen Täter in die Hausmeisterloge der angrenzenden Sporthalle (An der Römerziegelei) ein. Auch hier durchsuchten sie Schränke und Schubläden nach Verwertbarem. Was ihnen in diesem Fall in die Hände fiel, ist noch unbekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter 02131 3000 zu melden.

