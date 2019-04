Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

Grevenbroich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (11.04.), gegen 08:55 Uhr, verletzten sich zwei Personen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr eine 37-jährige Grevenbroicherin mit einem Mercedes die Aluminiumstraße aus Richtung Rommerskirchen kommend. Als sie nach links auf die Kolpingstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 44-jährigen Grevenbroichers, der die Aluminiumstraße in entgegengesetzter Richtung befahren hatte. Beide Fahrzeugführer verletzten sich. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Die beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden.

