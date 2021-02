Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Bremen-Ruhne - Motorradfahrerin mit Rettungshubschrauber weggeflogen

Ense (ots)

Eine 60-jährige Motorradfahrerin befuhr am Mittwoch (24. Februar), um 13.08 Uhr, die B516 von Werl aus in Richtung Ense-Bremen. Ein vor ihr befindlicher 77-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen wollte in Höhe der Kurfürstenstraße abbiegen. Hierzu hielt er mit seinem Wagen an und ließ den entgegenkommenden Verkehr passieren. Dies bemerkte die Motorradfahrerin zu spät und fuhr dem Wagen des 77-Jährigen ungebremst von hinten auf. Die schwer verletzte 60-Jährige war noch ansprechbar, wurde jedoch schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 10.000 Euro ein. Die B516 war im Bereich der Unfallstelle für die Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten voll gesperrt. (reh)

