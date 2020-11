Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Mehr Platz bei der Bundespolizei im Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt am MainFrankfurt am Main (ots)

Nach fast einem Jahr Bauzeit übergaben der Leiter des Großprojekts Frankfurt Hauptbahnhof, Dipl. Ing. Peter Spindler und der Leiter der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main, Polizeidirektor Rocco Stein, die neu gestalteten und erheblich erweiterten Wachräume der Bundespolizei im Frankfurter Hauptbahnhof symbolisch und in kleinem Rahmen an die Beamten. Die nach 1-jähriger Bauzeit fertiggestellten Räume an der Poststraße 3 wurden bei laufendem Betrieb umgebaut und erweitert. Die neue Wache verfügt nun über mehr als 300 Quadratmeter Gesamtfläche und modernste IT-Technik, hat neue Sozial- und Sanitärräume und befindet sich weiterhin in zentraler Lage am Gleis 24 im Hauptbahnhof von Frankfurt. Zudem wurde Barrierefreiheit durchgehend berücksichtigt. Die Wache ist nun ein moderner Arbeitsplatz für die Bundespolizisten, die 24/7 für die Sicherheit an einem der größten Bahnhöfe Europas sorgen.

Polizeidirektor Stein dankte der Deutschen Bahn AG für die gute Zusammenarbeit in der Planungs- sowie in der Bauphase. Er verlieh seiner Überzeugung Ausdruck, dass eine ansprechbare, bürgerfreundliche Bundespolizei, die ihre Aufgaben in hoher Qualität zuverlässig erfüllt, unbedingt auch über eine gute Unterbringung und moderne Arbeitsbedingungen verfügen muss. Dies ist zur Freude aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nunmehr der Fall.

