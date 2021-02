Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Sicherheitsdienst informiert Polizei

Soest (ots)

Am Montagabend, gegen 18.30 Uhr, informierte der Sicherheitsdienst die Polizei über eine Auseinandersetzung am Bahnhof in Soest. Die eintreffenden Beamten konnten zwei flüchtende Männer im Alter von 18 und 21 Jahren verfolgen, im Bereich des Bahnsteiges zu Boden bringen und ihnen Handfesseln anlegen. Ein 23-jähriger, Mann gab sich daraufhin den Beamten gegenüber als Geschädigter zu erkennen. Er erläuterte, dass es zu Streitigkeiten bei einem Betäubungsmittelankauf mit den zwei anderen Männern gekommen sei, wodurch er leicht verletzt wurde. Der 23-Jährige wurde von einer Rettungswagenbesatzung vor Ort erstversorgt, lehnte jedoch weitere medizinische Maßnahmen ab. Bei der Durchsuchung der 18- und 21-jährigen Männer stellten die Beamten zwei Tütchen mit Cannabis sicher. Sie erhielten nach der Personalienfeststellung einen Platzverweis. (reh)

