Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Akku leer? - E-Scooter in die Gleise geworfen - Bundespolizei ermittelt nach gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Unbekannte warfen heute Nacht (12. August) im Bereich einer Brücke über die Bahnstrecke Dortmund - Bochum einen E-Scooter in die Gleisanlagen. Die Bundespolizei sucht nun Zeugen!

Gegen 3:30 Uhr wurde der Bundespolizei im Bereich der Bahnstrecke an der Wittener Straße in Dortmund ein Gegenstand in den Gleisanlagen gemeldet.

Vor Ort stellten Bundespolizisten fest, dass ein E-Scooter von der Bahnüberführung in die Gleisanlagen geworfen und stark beschädigt wurde. Der oder die Verursacher konnten nicht festgestellt werden.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.

Zeugen, die Hinweise zu Tatverdächtigen geben können werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 in Verbindung zu setzen (Tatzeit: 12. August, circa 2 Uhr bis 3:45 Uhr) *ST

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund



- Pressestelle -

Telefon: 0231 562247-132

Mobil: +49 (0)173 7150710

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell