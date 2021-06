Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Zeugen gesucht

Greven (ots)

Eine Zeugin informierte die Polizei über einen Vorfall an der Dansenbörger Heide. Die Zeugin war am Samstag (19.06.) mit ihrem Hund gegen 15.25 Uhr im Waldgebiet Gronenburg unterwegs. Im Bereich eines Baumstumpfes sah sie einen Mann, der versuchte diesen anzuzünden. Als die Frau den Mann ansprach, flüchtete er in Richtung Greven. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 35 Jahre alt, ungefähr 1,85 Meter groß und schlank. Er hatte einen blonden Haarkranz und trug eine blaue, lange Jeans und ein blaues T-Shirt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen.

