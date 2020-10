Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0635 --Behördenübergreifende Kontrollen in der Neustadt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, Kornstraße Zeit: 30.09.20, 16 - 20 Uhr

Mit Unterstützung von anderen Behörden kontrollierte die Polizei Bremen am Mittwoch in der Neustadt Gaststätten, ein Wettbüro und einen Kiosk. Neben Missachtungen der Coronaverordnung ahndeten die Einsatzkräfte illegales Glücksspiel, Verstöße gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz und diverse andere Verfehlungen.

Anfang September kam es in Huckelriede zu gewalttätigen Auseinandersetzungen rivalisierender Großfamilien, siehe auch die PM 554 und 555. Viele Familienangehörige sowie deren Sympathisanten wohnen im Nahbereich und nutzen anliegende Lokale als Rückzugsorte, bzw. betreiben dort Geschäfte. Zwischen 16 und 20 Uhr überprüften daher am Mittwoch mehr als 50 Einsatzkräfte einige Lokalitäten. In einem Café in der Kornstraße trafen die Ermittler auf etwa 20 Personen, die sich nicht an die gültigen Abstandsregeln hielten. Dazu wurden baurechtliche Verstöße entdeckt und 300 Getränkeflaschen beschlagnahmt, die nicht mit Pfandbanderolen gekennzeichnet waren. Zudem sicherten die Einsatzkräfte drei Geldspielautomaten und fertigten eine Strafanzeige wegen des illegalen Glückspiels. Bei der Überprüfung eines Grillimbisses, eines Kiosks und eines Wettbüros wurden ebenfalls Verstöße gegen die Hygieneregeln festgestellt und entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Ein weiterer Imbiss wurde wegen baurechtlichen Mängeln geschlossen.

Eine Auswertung und die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Polizei Bremen wurde bei dem Einsatz vom Zoll, dem Ordnungsamt, dem THW, vom Gewerbe- und Bauamt und von der LMTVet Behörde unterstützt.

