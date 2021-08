Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gaststätte eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte Täter sind am frühen Montagmorgen (30.08.2021) in eine Gaststätte an der Dürrlewangstraße eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter entfernten gegen 05.15 Uhr gewaltsam eine Abdeckung zum Kellerschacht des Gebäudes und gelangten so in das Untergeschoss. Dort durchwühlten sie zunächst einen Schrank und gelangten anschließend über eine Treppe in den Gaststättenbereich im Erdgeschoss. Dort erbeuteten sie eine Stange Zigaretten. Des Weiteren versuchten sie im ersten Obergeschoss eine Holztür zu einem Büroraum aufzutreten, was jedoch misslang. Offenbar flüchteten die Täter anschließend wieder über den Keller. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell