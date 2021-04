Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Eigentümer eines Mountainbikes gesucht

Die Polizei sucht den Eigentümer eines Mountainbikes. Das Fahrrad wurde von Beamten bei einem Einsatz in Rheine am Mittwoch (14.04.) aufgefunden. Vermutlich wurde das Mountainbike gestohlen. Die ersten Ermittlungen haben nicht klären können, wem das Rad gehört. Der Eigentümer oder Zeugen, die ihn kennen, werden gebeten, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

