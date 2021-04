Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, mehrere Autos aufgebrochen

Kreis Steinfurt (ots)

In den vergangenen Tagen hat es mehrere Diebstähle aus Pkw im Kreisgebiet gegeben - in Greven, Ibbenbüren und Rheine. Die Polizei sucht Zeugen, die jeweils zur Tatzeit am Tatort etwas Auffälliges beobachtet haben. Diese melden sich für Greven unter 02571/928-4455, für Ibbenbüren unter 05451/591-4315 und für Rheine unter 05971/938 - 4215. Folgende Diebstähle sind bei der Polizei angezeigt worden: In Greven schlugen unbekannte Täter am Sonntag (18.04.21) zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr die Seitenscheibe eines grauen 5er BMWs ein, der an der Guntruper Straße parkte. Aus dem Fußraum des Beifahrersitzes stahlen die Autoaufbrecher eine Handtasche samt Geldbörse. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen höheren dreistelligen Betrag. Täterhinweise liegen nicht vor. In Rheine an der Karolingerstraße im Schotthock beschädigten Unbekannte in der Zeit zwischen Samstag (17.04.21), 20.00 Uhr, und Sonntag, 07.00 Uhr, die Scheibe eines schwarzen Hyundais und stahlen aus dem Innenraum eine Tasche. Täterhinweise gibt es keine. Ebenfalls in Rheine zerstörten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag gegen 03.51 Uhr die Scheibe der Beifahrertür eines blauen Mercedes an der Sonnenstraße. Ein Anwohner wurde durch das Geräusch der zerbrechenden Scheibe geweckt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden der oder die Täter bei der Tatausführung gestört, da nichts entwendet wurde und auch hochwertige Gegenstände im Auto zurückblieben. Und in Ibbenbüren schlugen Autoaufbrecher zwischen Samstag, 14.00 Uhr, und Montag (19.04.21), 07.30 Uhr, die Heckscheibe eines Firmenfahrzeugs ein. Der Citroen Jumper war an der Rudolf-Diesel-Straße abgestellt. Der Sachschaden wird auf einen höheren dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Es gibt keine Täterhinweise.

