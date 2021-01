Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Hausbewohnerin durch Feuerwehr gerettet.

HerscheidHerscheid (ots)

Brand in Wohnhaus Am heutigen Samstag, 03.01.2021, kurz vor 17 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Hauses an der Räriner Straße. Der Feuerwehr gelang es relativ schnell, die 79-jährige Wohnungsinhaberin zu retten und den Brandherd in der Wohnung unter Kontrolle zu bringen. Die Frau wurde mit Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Brandermittlung aufgenommen. Angaben zur Schadenhöhe können noch nicht gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell