POL-VIE: Vermisste Frau aus Dülken gefunden

Am 24.07.2020 veröffentlichte die Polizei Viersen eine Personenfahndung zu einer vermissten 52-jährigen Frau aus Viersen-Dülken. Die Frau konnte am späten Abend des 25.07.2020 durch eine Streife der Polizei Viersen in Dülken wohlbehalten angetroffen werden. /mikö (641)

Wir berichteten am 24.07.2020 wie folgt: 200724- Viersen-Dülken: Frau aus Dülken vermisst- Polizei sucht mit Foto Seit einigen Wochen wird eine 52-jährige Frau aus Dülken vermisst. Nachdem die Verwandten im Juni seit einigen Wochen keinen Kontakt zu der Frau hatten aufnehmen können, erstatteten sie eine Vermisstenanzeige. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei haben bislang keinen Hinweis auf den aktuellen Aufenthaltsort der 52-jährigen ergeben. Die Vermisste hatte ihren letztbekannten Lebensmittelpunkt in Dülken. Die Kripo fragt: Wer hat die Frau seit Anfang Juni gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0. ah (636)

