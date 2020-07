Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Autofahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Lingen (ots)

Am späten Montagnachmittag ist es in der Haselünner Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 53-jähriger Mann aus Baden Württemberg verlor vermutlich aufgrund eines Krampfanfalles die Kontrolle über seinen Skoda. Er stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparktes Auto und wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

