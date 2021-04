Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Optikergeschäft, mehrere Brillen entwendet

Emsdetten (ots)

In der Nacht zu Samstag (17.04.21) haben unbekannte Täter gegen 01.20 Uhr die Eingangstür eines Optikers an der Straße Am Brink zerstört. Ersten Erkenntnissen zufolge warfen sie die Glastür mit einem Gullydeckel ein, den sie vor Ort aus der Straße gehoben hatten. Anschließend drangen die Täter in das Geschäft ein und stahlen mehrere Brillen. Angaben über die Menge oder den Wert der Brillen liegen nicht vor. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Mehrere Zeugen hielten sich zur Tatzeit in der Innenstadt auf und hörten, wie Glas zersplitterte. Sie beobachteten drei Personen, die in unbekannte Richtung flüchteten. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Beobachtungen gemacht haben oder die nähere Hinweise zu den Tätern oder ihrer Fluchtrichtung geben können. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 02572/9306-4415.

