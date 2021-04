Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Diebstähle aus Pkw, Lenkräder entwendet

Laer (ots)

Aus zwei Autos in Laer sind in der Nacht zu Freitag (16.04.21) die Lenkräder entwendet worden. Am Düssen Berg brachen unbekannte Täter einen schwarzen Mercedes auf und gelangten so ins Innere. Das Fahrzeug stand in einem verkehrsberuhigten Bereich in einer Hauseinfahrt. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 22.00 Uhr, und Freitagmorgen, 06.35 Uhr. Täterhinweise gibt es keine. Nicht weit entfernt, am Wallheckenweg, schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstag, 19.00 Uhr, und Freitag, 08.05 Uhr, das Dreiecksfenster eines schwarzen BMWs ein. Aus dem Innenraum bauten die Täter das Lenkrad aus. Der Pkw stand ebenfalls in einer Einfahrt. Auch hier liegen keine Täterhinweise vor. Die Steinfurter Polizei nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02551/15-4115.

