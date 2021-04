Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots)

Am Donnerstag (15.04.) ist in der Zeit von 12.35 bis 12.48 Uhr in Emsdetten ein Pkw an der Eschstraße/ Borghorster Straße beschädigt worden. Der graue BMW parkte am Straßenrand und wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer am hinteren linken Kotflügel touchiert. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Emsdetten unter Telefonnummer 02572/9306-4415 zu melden.

