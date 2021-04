Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, Lkw beschädigt Außenspiegel von VW

Rheine (ots)

Am Donnerstag (15.04.) um 07.45 Uhr ist in Rheine an der Salzbergener Straße in Höhe der Hausnummer 120 an einem Fahrzeug der Außenspiegel stark beschädigt worden. Die Fahrerin eines grauen VW Arteon hielt rechtsseitig am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Salzbergen an. Bevor sie ausstieg, schaute sie in den linken Außenspiegel und sah von hinten einen weißen Lkw herannahen. Dieser fuhr nach ihrer Einschätzung sehr weit rechts. Als sich der Lkw in Höhe ihres Fahrzeuges befand, hörte die Frau einen lauten Knall. Der Lkw hatte im Vorbeifahren ihren linken Außenspiegel touchiert und stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Auf dem Heck des weißen Lkw konnte die Frau die Aufschrift HLS ablesen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt fort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf den weißen Lkw bitte an die Polizei Rheine unter Rufnummer: 05971/938-4215.

