Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Verkehrsunfallflucht, Nissan auf Aldi-Parkplatz beschädigt

Steinfurt (ots)

Am Mittwoch (14.04.21) zwischen 16.25 und 16.50 Uhr ist in Burgsteinfurt auf dem Aldi-Parkplatz an der Bahnhofstraße ein grauer Nissan Note angefahren und beschädigt worden. Hierbei entstanden Kratzer von der Fahrertür bis zum hinteren Radkasten. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, sie sucht nach dem Verursacher des Schadens. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei er Polizei Steinfurt unter 02551/154115 zu melden.

