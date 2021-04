Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Müllfahrzeug in Brand

Lengerich (ots)

An der Bertold-Brecht-Straße ist am Donnerstagmittag (15.01.21), gegen 12.24 Uhr, ein Müllfahrzeug im Bereich des Ladecontainers in Brand geraten. Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich um einen technischen Defekt an der Hydraulikpresse, die zum Auskippen des Mülls in das Fahrzeug benötigt wird. Für die Löscharbeiten und das Abladen des Mülls musste das Fahrzeug durch die Lengericher Feuerwehr auf das Firmengelände des Müllentsorgers begleitet werden. Der Sachschaden liegt schätzungsweise bei rund 20.000 Euro. Der Einsatz war dauerte rund zwei Stunden.

