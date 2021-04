Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall mit Sachschaden, Zeugen gesucht

Emsdetten (ots)

Am Donnerstag (15.04.21) ist es gegen 06.30 Uhr auf der Bundesstraße 481 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Autofahrerin befuhr mit ihrem roten Opel die Bundesstraße von Emsdetten in Richtung Rheine. Zwischen der Kreuzung Teekotten und der Gärtnerei Diekhues kam es zu dem Unfall. Hierbei wurde die Beifahrerseite des roten Opels erheblich beschädigt. Bislang konnte nicht geklärt werden, womit das Fahrzeug kollidiert ist. Die Absuche des Streckenabschnittes verlief ergebnislos. Die Polizei sucht nun Unfallzeugen. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415, in Verbindung zu setzen.

