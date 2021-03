Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Auto zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit gegen einen bislang unbekannten Täter, der es zwischen Donnerstag 16:30 Uhr und Sonntag 15:00 Uhr auf einen Skoda abgesehen hatte. Der Wagen stand in Leonberg-Eltingen in der Aalener Straße am Fahrbahnrand und wurde an der Beifahrertür zerkratzt. Im Anschluss machte sich der Unbekannte aus dem Staub und hinterließ ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell