Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Unbekannter beschädigt Pkw

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter machte sich am Sonntag zwischen 02:00 und 12:50 Uhr an einem in der Brunnenstraße in Holzgerlingen geparkten Audi zu schaffen. Durch den unbekannten Vandalen wurde entlang der Fahrerseite die Mitfahrertür zerkratzt, wodurch ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

