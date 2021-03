Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro hinterließ ein bislang unbekannter Täter, der zu einer noch unbekannten Tatzeit in der Deufringer Straße in Gärtingen sein Unwesen trieb. Im Einfahrtsbereich eines Hundesportvereins beschmierte der Unbekannte mutmaßlich mit einem schwarzen Eddingstift einen Wegweiser mit mehreren Hakenkreuzen. Darüber hinaus hinterließ er auf dem dortigen Geh- und Radweg verschiedene obszöne Schriftzüge und ein weiteres Hakenkreuz. Die Schmierereien wurden am Sonntag gegen 14:40 Uhr entdeckt und im Anschluss die Polizei alarmiert. Diesbezüglich hat die Abteilung Staatsschutz bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Tel. 0800 1100225, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell