Leonberg: Auffahrunfall mit vier Beteiligten

Weil er nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte, fuhr der 40-jährige Lenker eines Mercedes-Benz Sprinters, am Samstag gegen 12.30 Uhr, auf die vor ihm verkehrsbedingt haltenden Fahrzeuge auf. Die Fahrzeuge befuhren den zweiten der vier Fahrstreifen auf der Autobahn 8 in Richtung Karlsruhe als es in der Überleitung zur Autobahn 81 zur Verkehrsstockung kam. Der 40-Jährige fuhr daraufhin auf den vor ihm stehenden VW Golf eines 38-Jährigen auf, dessen Fahrzeug auf den davorstehenden Bentley eines 74-Jährigen geschoben wurde. Im Anschluss touchierte der Bentley noch den Audi einer 22-jährigen, welche hierbei leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 20.500 Euro. Da der Mercedes-Benz Sprinter als auch der VW Golf nicht mehr fahrbereit waren mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Autobahnmeisterei Herrenberg musste die Fahrbahn wegen ausgelaufenen Betriebsstoffen säubern.

